Сегодня днем, 15 октября, российские оккупанты дважды обстреляли территорию Черниговской области.
Об этом сообщила прессслужба ОК "Север".
В частности, с 11:35 до 12:35 зафиксировали 7 приходов, предположительно из миномета 120 мм, и 15 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе Сеньковки.
Кроме того, с 12:30 до 13:30 поступила информация о 9 приходах в район Гасичевки. Вероятно, обстрел велся из ствольной артиллерии.
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Потерь среди личного состава и техники нет.
Уточняется информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.
Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.
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