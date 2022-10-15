Сегодня днем, 15 октября, российские оккупанты дважды обстреляли территорию Черниговской области.

Об этом сообщила прессслужба ОК "Север".

В частности, с 11:35 до 12:35 зафиксировали 7 приходов, предположительно из миномета 120 мм, и 15 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе Сеньковки.

Кроме того, с 12:30 до 13:30 поступила информация о 9 приходах в район Гасичевки. Вероятно, обстрел велся из ствольной артиллерии.

Потерь среди личного состава и техники нет.

Уточняется информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

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