Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват, в котором военнослужащий армии РФ рассказал о ситуации на Херсонском направлении и о российских добровольцах.

Оккупант пожаловался на военнослужащих ВСУ, которые успешно продвигаются и находятся уже в 50-150 метрах от позиции, на которой находится россиянин.

"Вчера как начали стрелять по нам… Чуть душа не выпала. Вот эта Херсонская область – тут пи*** все плачевно. Я не знаю вообще, когда домой приеду. Я хочу домой приехать хотя бы целым. Уже не знаю, когда, но хотя бы целым", – сказав окупант.

Собеседница спросила оккупанта, зачем россияне вообще уехали в Украину – ради денег?

Он затруднился ответить на этот вопрос, но сказал, что "некоторые" москвичи в возрасте 45-50 лет приехали добровольцами, хотя в столице РФ у них есть дорогие машины, коттеджи и частные участки.

"Сам по желанию пришел и уехал. Немцев бить", – рассказал оккупант о "мотивации" одного из добровольцев, которому 45 лет.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

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Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.