Пропагандистские СМИ сообщают о стрельбе в одной из воинских частей в Белгородской области (рф).
Информацию передает украинский журналист Денис Казанский.
"В Белгородской области на территории воинской части произошла стрельба. Есть погибшие. Видимо, какой-то "мобик" расстрелял сослуживцев. И это правильно. Зачем ехать убивать и умирать в чужую страну, если можно делать это и у себя дома?", - комментирует Казанский.
Также россми сообщают, что речь может идти о 22 убитых и 16 раненых: при этом стреляли трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один сбежал.
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