Пропагандистские СМИ сообщают о стрельбе в одной из воинских частей в Белгородской области (рф).

Информацию передает украинский журналист Денис Казанский.

"В Белгородской области на территории воинской части произошла стрельба. Есть погибшие. Видимо, какой-то "мобик" расстрелял сослуживцев. И это правильно. Зачем ехать убивать и умирать в чужую страну, если можно делать это и у себя дома?", - комментирует Казанский.

Также россми сообщают, что речь может идти о 22 убитых и 16 раненых: при этом стреляли трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один сбежал.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.