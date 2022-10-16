Прилетело по зданию Донецкого горсовета, которое россияне называют "администрацией города", в Ворошиловском районе. Местные сообщают о нескольких взрывах.
В результате взрыва в "мэрии" Донецка сильно пострадало не только помещение, но и автомобили на парковке - по меньшей мере три машины сгорели.
Удар пришелся на западную часть здания со стороны Университетской улицы и парка кованых фигур. Это самый центр города, неподалеку находится Донбасс Арена.
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В самом здании вылетели окна, стены и потолок посыпались. Причем окна вылетели на всех этажах.
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