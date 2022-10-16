Взрыв на Крымском мосту в субботу, 8 октября, значительно ухудшил состояние российских оккупационных войск на юге Украины.

Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Очень критическое у них состояние с снаряжением, с поставками, с логистикой, потому что действительно подтягивание резервов оттуда происходило. Около 75% этих поставок проходили именно через Крымский мост. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них что-то функционировало, потому что даже паромы остановили из-за ветра», - отметила Гуменюк.

При этом спикер добавила, что эти факты влияют на обеспечение оккупантов на юге Украины. Российские оккупационные войска уже страдают от нехватки оборудования, боекомплектов и военной техники.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.