Взрыв на Крымском мосту в субботу, 8 октября, значительно ухудшил состояние российских оккупационных войск на юге Украины.
Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
«Очень критическое у них состояние с снаряжением, с поставками, с логистикой, потому что действительно подтягивание резервов оттуда происходило. Около 75% этих поставок проходили именно через Крымский мост. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них что-то функционировало, потому что даже паромы остановили из-за ветра», - отметила Гуменюк.
При этом спикер добавила, что эти факты влияют на обеспечение оккупантов на юге Украины. Российские оккупационные войска уже страдают от нехватки оборудования, боекомплектов и военной техники.
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