Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война для россии вышла на стадию стратегического цугцванга.
"Каждый ход усугубляет ситуацию и приближает к финалу", - заявил он в Facebook .
В качестве примера Данилов привел мобилизацию, которая привела к бегству за границу 500 000 мужчин и, по его мнению, стала мощным фактором политической дестабилизации в россии.
Против попытки аннексии украинских территорий выступил почти весь мир, и 143 страны осудили действия россии; массированный ракетный удар запустил процесс создания новой системы ПВО Украины; а ядерный шантаж консолидировал НАТО и угрожает россии потерей последних влиятельных партнеров – Индии и Китая, заявил Данилов.
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"И самое главное – агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада", – написал Данилов.
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