Министр по делам диаспоры Израиля призвал оказать Украине военную помощь.

Об этом политик заявил у себя в Twitter.

"В этом кровавом конфликте Израиль больше не сомневается.

Этим утром появились сообщения о том, что Иран передаёт россии баллистические ракеты.

Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте.

Пришло время, чтобы Украина получила такую же военную помощь, какую ей передают США и НАТО", – сказал Нахман Шай.

Напомным, The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщил, что Тегеран направил официальных лиц в Россию 18 сентября для завершения условий дополнительных поставок оружия, включая два типа иранских ракет класса "земля-земля".

Оценка разведки, которой в последние дни поделились с украинскими и американскими официальными лицами, утверждает, что оружейная промышленность Ирана готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar, двух хорошо известных иранских баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 70 километров.

Если это будет осуществлено, это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.