В понедельник, 17 октября, в городе Ейск, Краснодарский край, военный самолет упал на многоэтажку.

Как пишет Politeka.net, самолет с полным боекомплектом упал на многоэтажку. Рядом с домом находится военный аэродром, из которого оккупанты любят летать в Украину. Об этом сообщает "Медуза".

Отмечено, что минимум 3 человека погибли в результате происшествия. Еще не менее 13 человек пострадали. Официальных подтверждений этой информации нет, как это обычно бывает у россиян.

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что минимум 17 квартир были повреждены в результате падения самолета. А вот дежурно-диспетчерской службе города заявляют, что пострадали 45 квартир.

В минобороны россии заявили, что у самолета Су-34 загорелся один из двух двигателей. По информации ведомства, самолет потерпел крушение, когда набирал высоту после вылета из военного аэродрома. Пилоты остались живы, пока.

Через час после крушения объявился путин, который поручил помочь пострадавшим. Жителей многоэтажки уже переселили в ближайшую гостиницу и детский лагерь.

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