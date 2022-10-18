В Министерстве иностранных дел Украины призвали Иран прекратить поставлять российским оккупантам оружие для боевых действий в Украине и пригрозили международной ответственностью за соучастие в агрессии. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте ведоства.

В МИД подчеркнули, что только через неделю россия нанесла сотню ударов иранскими беспилотниками по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Террористические акты рф и убийства украинцев делают Иран соучастниками агрессии против Украины.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия россии. В противном случае Иран и его руководство будет нести самую строгую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям россии против Украины", — говорится в сообщении.

Киев, дроны, скорая помощь, взрывы

Отметим, что глава МИД Дмитрий Кулеба уже обратился к странам ЕС с просьбой наложить санкции на Иран из-за поставок рф беспилотников.

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"Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать россии баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины. Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках осуществления неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН", — говорится в заявлении украинского МИД.

Дмитрий Кулеба

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