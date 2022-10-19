Так, украинские бойцы захватили российский танк и поделились кадрами в сети.
Пользователи сети шутят в комментариях, что так выглядит "российский ленд-лиз".
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что США намерены принять агрессивные меры против Ирана, который поставляет россии беспилотники.
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Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пателла.
По его словам, речь идет о санкциях и мерах экспортного контроля в отношении причастных к продажам.
"Мы продолжим делать агрессивные практические шаги, чтобы усложнить продажу этих вооружений", - заявил Пател.
В Госдепартаменте также подчеркнули, что у Америки есть широкий набор мер по нарушению продаж иранских вооружений.
При этом Пател не стал уточнять, когда именно могут быть введены подобные ограничения.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.