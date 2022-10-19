Украинцев проинформировали о ситуации на херсонском направлении.

Как сообщила в эфире национального телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, до областного центра Херсона ВСУ осталось совсем небольшое расстояние.

Однако, у наших бойцов впереди еще много работы.

По словам Гуменюк, контрнаступление на Херсонщине продолжается. ВСУ продолжают продвигаются на херсонском направлении.

"До Херсона уже близко. Просторами Херсонщины мы двигаемся вперед. Непосредственно до самого областного центра уже не так далеко, но работы еще много", – заявила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что Россия может отвести войска из Херсона и перебросить их на другие направления.

Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

По словам Арестовича, враг хочет сохранить войска и перебросить на другие направления.

«Потому что там значительное кадровое ядро, и боеспособные части: морская пехота, десантники, стрелки, которые умеют воевать», - отметиил советник ОП.

В итоге их можно ожидать на Киевском, на Запорожском, на Донецком направлениях.

«Смотря какие у них будут политические задачи стоять… Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха», - отметил Арестович.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.