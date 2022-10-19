Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призывает украинцев доверять только проверенным источникам информации, потому что оккупанты активно запускают информационно-психологические спецоперации.

"Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон". Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению", - заявил Ким в Телеграм.

Ранее сообщалось, что украинцев проинформировали о ситуации на херсонском направлении.

Как сообщила в эфире национального телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, до областного центра Херсона ВСУ осталось совсем небольшое расстояние.

Однако, у наших бойцов впереди еще много работы.

По словам Гуменюк, контрнаступление на Херсонщине продолжается. ВСУ продолжают продвигаются на херсонском направлении.

"До Херсона уже близко. Просторами Херсонщины мы двигаемся вперед. Непосредственно до самого областного центра уже не так далеко, но работы еще много", – заявила Гуменюк.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.