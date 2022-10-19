Украинские защитники сбили 223 иранских дрона Shahed-136 с момента начала их применения.

Как сообщает командование Воздушных сил в Telegram, впервые иранский беспилотник сбили 13 сентября, в районе города Купянск Харьковской области.

Уничтожают дроны Shahed-136 ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

"ПВО работает! 🤜 Бьем врага вместе! 🇺🇦 Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США намерены принять агрессивные меры против Ирана, который поставляет россии беспилотники.

Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пателла.

По его словам, речь идет о санкциях и мерах экспортного контроля в отношении причастных к продажам.

"Мы продолжим делать агрессивные практические шаги, чтобы усложнить продажу этих вооружений", - заявил Пател.

В Госдепартаменте также подчеркнули, что у Америки есть широкий набор мер по нарушению продаж иранских вооружений.

При этом Пател не стал уточнять, когда именно могут быть введены подобные ограничения.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.