Как сообщает командование Воздушных сил в Telegram, впервые иранский беспилотник сбили 13 сентября, в районе города Купянск Харьковской области.
Уничтожают дроны Shahed-136 ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.
"ПВО работает! 🤜 Бьем врага вместе! 🇺🇦 Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что США намерены принять агрессивные меры против Ирана, который поставляет россии беспилотники.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
После угроз Медведева: СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили разговор с Резниковым
56-летняя Сумская удивила видом в бомбоубежище: "Олечка, держитесь..."
В Германии убили украинку: вмешалась в семейную ссору
Зарядите телефоны и запаситесь водой: начались масштабные отключения электричества, гремят взрывы
Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пателла.
По его словам, речь идет о санкциях и мерах экспортного контроля в отношении причастных к продажам.
"Мы продолжим делать агрессивные практические шаги, чтобы усложнить продажу этих вооружений", - заявил Пател.
В Госдепартаменте также подчеркнули, что у Америки есть широкий набор мер по нарушению продаж иранских вооружений.
При этом Пател не стал уточнять, когда именно могут быть введены подобные ограничения.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.