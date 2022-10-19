В Донецкой области за сутки обстреляли 18 населенных пунктов - российские войска били из авиации, РСЗО "Град", ракетных систем, артиллерии и минометов.

Как сообщает Национальная полиция Украины, Враг накрыл огнем города Курахово, Авдеевка, Торецк, Угледар, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Северное, Нью-Йорк, села Новоукраинка, Карловка, Богоявленка, Соловьево, Екатериновка, Времевка, Клищиевка, Хромово, Воскресенка.

В результате ударов уничтожены и повреждены 37 гражданских объектов - 18 жилых домов, помещения ТЭС, здание шахты, санэпидемстанция, фермерское хозяйство, хозяйственные сооружения, гаражи, автомобили.

В Курахово оккупанты попали в объект критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые гражданские жители.

Ранее сообщалось, что Россия может отвести войска из Херсона и перебросить их на другие направления.

Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

По словам Арестовича, враг хочет сохранить войска и перебросить на другие направления.

«Потому что там значительное кадровое ядро, и боеспособные части: морская пехота, десантники, стрелки, которые умеют воевать», - отметиил советник ОП.

В итоге их можно ожидать на Киевском, на Запорожском, на Донецком направлениях.

«Смотря какие у них будут политические задачи стоять… Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха», - отметил Арестович.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.