Как сообщает Национальная полиция Украины, Враг накрыл огнем города Курахово, Авдеевка, Торецк, Угледар, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Северное, Нью-Йорк, села Новоукраинка, Карловка, Богоявленка, Соловьево, Екатериновка, Времевка, Клищиевка, Хромово, Воскресенка.
В результате ударов уничтожены и повреждены 37 гражданских объектов - 18 жилых домов, помещения ТЭС, здание шахты, санэпидемстанция, фермерское хозяйство, хозяйственные сооружения, гаражи, автомобили.
В Курахово оккупанты попали в объект критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые гражданские жители.
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Ранее сообщалось, что Россия может отвести войска из Херсона и перебросить их на другие направления.
Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович.
По словам Арестовича, враг хочет сохранить войска и перебросить на другие направления.
«Потому что там значительное кадровое ядро, и боеспособные части: морская пехота, десантники, стрелки, которые умеют воевать», - отметиил советник ОП.
В итоге их можно ожидать на Киевском, на Запорожском, на Донецком направлениях.
«Смотря какие у них будут политические задачи стоять… Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха», - отметил Арестович.
Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.
Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.