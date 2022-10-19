Как сообщает Telegram-канал "СтратКом ВСУ", им поставлена задача выполнять функцию заградотрядов, чтобы предотвратить отступление мобилизованных оккупантов.

Сообщается, что они пристают к местным жителям и заставляют их показывать документы и содержимое багажников в автомобилях.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за сутки обстреляли 18 населенных пунктов - российские войска били из авиации, РСЗО "Град", ракетных систем, артиллерии и минометов.

Как сообщает Национальная полиция Украины, Враг накрыл огнем города Курахово, Авдеевка, Торецк, Угледар, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Северное, Нью-Йорк, села Новоукраинка, Карловка, Богоявленка, Соловьево, Екатериновка, Времевка, Клищиевка, Хромово, Воскресенка.

В результате ударов уничтожены и повреждены 37 гражданских объектов - 18 жилых домов, помещения ТЭС, здание шахты, санэпидемстанция, фермерское хозяйство, хозяйственные сооружения, гаражи, автомобили.

В Курахово оккупанты попали в объект критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые гражданские жители.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.