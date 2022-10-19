Так, президент россии путин объявил о решении ввести военное положение в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, "ЛНР" и "ДНР".
Об этом он заявил на заседании совета безопасности рф.
Согласно "закону" так называемые "власти" могут:
– Ввести военную цензуру за отправлениями и сообщениями, контролировать телефонные переговоры.
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– Задерживать граждан и транспортные средства максимум на 30 суток.
– Усилить охрану общественного порядка и охрану военных, важных государственных и специальных объектов.
– Вводить комендантский час.
– Запретить или ограничить выезд граждан за пределы региона.
– Использовать СМИ для нужд обороны.
– Устраивать личный досмотр граждан, их вещей, жилища и транспортных средств.
– Изымать необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан с выплатой его стоимости.
– Привлекать граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных систем жизнеобеспечения, к участию в борьбе с пожарами.
Кроме того, в восьми регионах рф вводится "средний уровень реагирования" - во временно оккупированном Крыму, Севастополе, также в списке Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
Напомним, ранее стало известно, что в Беларусь прилетели три Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Также сообщалось, что в Минобороны Украины рассказали о настроениях среди белорусских военных.
Кроме того, Politeka.net писала, что среди мобилизованных россиян колоссальные потери.