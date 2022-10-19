Сообщается, что в Киеве и Вышгородском районе Киевской области прогремели звуки взрывов - работает противовоздушная оборона.
"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Звуки взрывов киевляне начали слышать после 14:10 и в центре Киева, и на левом берегу столицы, и в Вышгороде.
Около 15:15 началась новая волна взрывов.
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В сети пользователи сообщают о том, что в некоторых районах столицы пропали свет и интернет.
Обломки ракеты упали на во двор жилого дома, к счастью, никто не пострадал.
По состоянию на 15:00 среда силы противовоздушной обороны ликвидировали двенадцать воздушных целей, сообщило воздушное командование «Центр».
Напомним, ранее стало известно, что в Беларусь прилетели три Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Также сообщалось, что в Минобороны Украины рассказали о настроениях среди белорусских военных.
Кроме того, Politeka.net писала, что среди мобилизованных россиян колоссальные потери.