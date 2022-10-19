российские военные жалуются на «скотское» отношения к раненым солдатам.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Один из российских оккупантов рассказал жене, как его бросили с осколочными ранениями под деревом дожидаться помощи.

«Меня зацепило немножко. Жду эвакуацию. Сказали только в пять утра приедут… В ногу чуть-чуть, в голову зацепило осколками, в сердце — в ребро попало. Залепили и бросили тут.

Сказали в пять утра… Бросили тут под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Поплохеет, Промедол себе просроченный вколю тогда… Ни одежды, ничего нет, бл*. Че мне тут, замерзать, что ли? Пох*й всем», - жаловался оккупант.

Ранее сообщалось, что на территорию временно оккупированного Лисичанска Луганской области прибыли "кадыровцы".

Как сообщает "СтратКом ВСУ", им поставлена задача выполнять функцию заградотрядов, чтобы предотвратить отступление мобилизованных оккупантов.

Сообщается, что они пристают к местным жителям и заставляют их показывать документы и содержимое багажников в автомобилях.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.