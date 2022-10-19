Житель Бучи помогал россиянам во время оккупации, а после их ухода решил "замаскировать" свои преступления, вступив в украинский добробат.

Так, предатель участвовал в карательных рейдах оккупантов на Киевщине, помогал врагу выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления, сообщают в СБУ.

Мужчина добровольно помогал рф, после чего захватчики выдали ему огнестрельное оружие, военную форму российского образца и инструкции относительно действий против украинских защитников.

На БТРе рф вместе с захватчиками он ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался найти бойцов Теробороны.

Однако, после освобождения Бучи коллаборант остался и даже вступил в ряды местной территориальной обороны.

По данным СБУ, он планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных о дислокации и перемещении украинских войск.

Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его в СИЗО.

Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.