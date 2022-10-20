Армия рф утром нанесла ракетный удар по территории школы на Запорожье.

Как сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, атака произошла около 7:20 утра.

Ракету путинские террористы выпустили в здание детской специализированной школы в поселке Камышеваха.

"Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Эти изверги обязательно будут наказаны", – написал Тимошенко.

Позже он добавил, что жертв в результате обстрела нет. Но есть разрушенная гражданская инфраструктура и жилые дома в пгт. Камышеваха.

Экстренные службы работают на местах.

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются организовать наступление в направлении города Лиман Донецкой области, поэтому стягивают мобилизованных и наемников ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"В ближайшее время они там планируют проводить какое-то "контрнаступление" по направлению к Лиману. Поэтому и стягивают туда "чмобиков" и "вагнеровцев"...", - сообщил Гайдай, добавив, что оккупанты устанавливают на Луганщине защитные бетонные сооружения и называют это «линией Вагнера».

Руководитель Луганской ОВА уверен, что для оккупантов эти попытки завершатся очередным позорным поражением.

Напомним, среди мобилизованных россиян колоссальные потери.

Также сообщалось, что в кабинетах Кремля за спиной Путина уже начали делить власть.

Также сообщалось, что названы направления, куда враг может перебросить войска из Херсона.