Как рассказал советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко в Telegram-канале, захватчики не допускают к разлагающимся телам их родных, открыто заявляя, что делают это "в назидание и устрашение".
Он добавил, что тела погибших бойцов россияне намерены использовать для новой волны пропаганды.
"Поэтому скоро нас ждет мощная информационная атака со стороны врага. Должны быть готовы. Нравственно. Это не первая и не последняя атака врага, которая нас ожидает. Как пойдет – не смотрите. Не обращайте внимания. Нет необходимости в этом, чтобы оценить всю бесчеловечность россиян", – заявил Андрющенко.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.
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Сообщается, что памятник был демонтирован с помощью автокрана, оккупанты заявили, что гранит переделают в стройматериалы.
Соратник российских захватчиков, заведующий кафедрой Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский утверждает, что голодомора в Украине не было.
По его словам, больше всего пострадала от голода 1932-33 годов совсем не Украина и не Донбасс, а Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ.
Преподавательница Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова заявила, что жителям Мариуполя «не стоит раздражать души напоминаниями о трагедиях прошлого».
Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.
Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.