Во временно оккупированном Херсоне партизаны в очередной раз напомнили захватчикам, что ВСУ близко.

В Telegram-канале движения "Желтая лента" в среду, 19 сентября появились фото, где видно, что активисты расклеили на территории Херсона листовки с "приветом" для захватчиков.

На открытках написано - "Время делать "жест доброй воли"! Херсон – это Украина", также есть фото херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова с подписью "Ищем преступника. Вероятно, в Геническе". Украинцы также написали на стенах "ВСУ близко".

"Колаборанты в панике – рашисты собирают вещи, а Херсонцы уже выглядывают из окна ВСУ. Мы же продолжаем распространять листовки, рисовать граффити. Мы продолжаем призывать херсонцев бойкотировать все оккупационные приказы, указания или указы. Мы на своей земле, мы у себя дома", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные жалуются на «скотское» отношения к раненым солдатам.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Один из российских оккупантов рассказал жене, как его бросили с осколочными ранениями под деревом дожидаться помощи.

«Меня зацепило немножко. Жду эвакуацию. Сказали только в пять утра приедут… В ногу чуть-чуть, в голову зацепило осколками, в сердце — в ребро попало. Залепили и бросили тут.

Сказали в пять утра… Бросили тут под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Поплохеет, Промедол себе просроченный вколю тогда… Ни одежды, ничего нет, бл*. Че мне тут, замерзать, что ли? Пох*й всем», - жаловался оккупант.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.