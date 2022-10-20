Не прошло и двух недель со дня получения повестки, как на войне в Украине погиб 23-летний россиянин Дмитрий Сидоров. Его мобилизовали 22 сентября, погиб он уже 4 октября на территории Украины, сообщают в газете Заиграевского района Бурятии «Вперёд».
В 2017 году он был призван на срочную военную службу, на войне в Украине он был водителем взвода транспортирования ракет.
Ранее сообщалось, что российские захватчики начали покидать Энергодар в Запорожской области, прихватив с собой награбленное имущество.
По словам украинских властей, вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество.
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Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы «Скифская».
Напомним, ранее сообщалось, что россияне могут нанести удар по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в этом украинскую сторону.
Также сообщалось, что оккупанты готовятся к атаке, стягивают "мобиков" и "вагнеровцев".
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты начали бежать из Энергодара, опубликовано фото: "Пакуют в автобусы все, что можно".