В телефонном разговоре Дуда указал на четкую позицию относительно информации о продаже Ираном беспилотников россии.

Также он добавил, что Польша намерена этому противодействовать, сообщает издание PAP, ссылаясь на Канцелярию президента Польши.

"Польша настроена очень активно противодействовать всем закупкам оружия Россией", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские защитники сбили 223 иранских дрона Shahed-136 с момента начала их применения.

Как сообщает командование Воздушных сил в Telegram, впервые иранский беспилотник сбили 13 сентября, в районе города Купянск Харьковской области.

Уничтожают дроны Shahed-136 ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

"ПВО работает! 🤜 Бьем врага вместе! 🇺🇦 Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.