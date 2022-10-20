В телефонном разговоре Дуда указал на четкую позицию относительно информации о продаже Ираном беспилотников россии.
Также он добавил, что Польша намерена этому противодействовать, сообщает издание PAP, ссылаясь на Канцелярию президента Польши.
"Польша настроена очень активно противодействовать всем закупкам оружия Россией", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские защитники сбили 223 иранских дрона Shahed-136 с момента начала их применения.
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Как сообщает командование Воздушных сил в Telegram, впервые иранский беспилотник сбили 13 сентября, в районе города Купянск Харьковской области.
Уничтожают дроны Shahed-136 ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.
"ПВО работает! 🤜 Бьем врага вместе! 🇺🇦 Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
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