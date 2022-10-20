Сообщение Залужного опубликовано в Facebook.
Главнокомандующего ВСУ, эффективная работа ПВО и ПРО достигается благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров.
Он призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в наших защитников.
"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму воинов 🇺🇦 и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в #ВСУ!", - написал Залужный.
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Ранее сообщалось, что по состоянию на 19 октября украинские защитники сбили 223 иранских дрона Shahed-136 с момента начала их применения.
Как сообщает командование Воздушных сил в Telegram, впервые иранский беспилотник сбили 13 сентября, в районе города Купянск Харьковской области.
Уничтожают дроны Shahed-136 ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.
"ПВО работает! 🤜 Бьем врага вместе! 🇺🇦 Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.