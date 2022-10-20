В Офисе президента Украины в очередной раз отреагировали на призывы к переговорам с Россией.

Как сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина не намерена вести переговоры со страной, наносящей удары по энергетическим объектам.

"И еще раз о переговорах - для "особенно упорных". Россия ежедневно умышленно бьет по энергетическим объектам, чтобы зимой 21-го века заморозить мирных граждан другой страны. Хотите отдать им часть страны как "подарок" за холодный геноцид? И надолго ли это остановит ru-людоедство?", - написал Подоляк.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, заявил об эффективной работе украинских систем ПВО и ПРО.

Сообщение Залужного опубликовано в Facebook.

Главнокомандующего ВСУ, эффективная работа ПВО и ПРО достигается благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров.

Он призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в наших защитников.

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму воинов 🇺🇦 и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в #ВСУ!", - написал Залужный.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.