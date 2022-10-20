Как сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина не намерена вести переговоры со страной, наносящей удары по энергетическим объектам.
"И еще раз о переговорах - для "особенно упорных". Россия ежедневно умышленно бьет по энергетическим объектам, чтобы зимой 21-го века заморозить мирных граждан другой страны. Хотите отдать им часть страны как "подарок" за холодный геноцид? И надолго ли это остановит ru-людоедство?", - написал Подоляк.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, заявил об эффективной работе украинских систем ПВО и ПРО.
Сообщение Залужного опубликовано в Facebook.
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Главнокомандующего ВСУ, эффективная работа ПВО и ПРО достигается благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров.
Он призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в наших защитников.
"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму воинов 🇺🇦 и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в #ВСУ!", - написал Залужный.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
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