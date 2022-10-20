Как сообщили на официальном сайте СБУ, видео блогер разместил в своем телеграмм-канале для увеличения количества подписчиков.

Видео подхватил телеграмм-канал, имеющий миллионную аудиторию. Через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов

СБУ отмечает, что соцсети мониторят не только российские блоггеры-«военкоры», но и военные.

Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. Теперь блогер проинформирован об опасности публикации в сети таких видео.

Ранее сообщалось, что житель Бучи помогал россиянам во время оккупации, а после их ухода решил "замаскировать" свои преступления, вступив в украинский добробат.

Так, предатель участвовал в карательных рейдах оккупантов на Киевщине, помогал врагу выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления.

Мужчина добровольно помогал рф, после чего захватчики выдали ему огнестрельное оружие, военную форму российского образца и инструкции относительно действий против украинских защитников.

Однако, после освобождения Бучи коллаборант остался и даже вступил в ряды местной территориальной обороны.

Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1.

Суд отправил его в СИЗО.

Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.