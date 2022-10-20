Как сообщили на официальном сайте СБУ, видео блогер разместил в своем телеграмм-канале для увеличения количества подписчиков.
Видео подхватил телеграмм-канал, имеющий миллионную аудиторию. Через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов
СБУ отмечает, что соцсети мониторят не только российские блоггеры-«военкоры», но и военные.
Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.
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Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. Теперь блогер проинформирован об опасности публикации в сети таких видео.
Ранее сообщалось, что житель Бучи помогал россиянам во время оккупации, а после их ухода решил "замаскировать" свои преступления, вступив в украинский добробат.
Так, предатель участвовал в карательных рейдах оккупантов на Киевщине, помогал врагу выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления.
Мужчина добровольно помогал рф, после чего захватчики выдали ему огнестрельное оружие, военную форму российского образца и инструкции относительно действий против украинских защитников.
Однако, после освобождения Бучи коллаборант остался и даже вступил в ряды местной территориальной обороны.
Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1.
Суд отправил его в СИЗО.
Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.
Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.
Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.