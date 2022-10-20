В Верховной Раде предупредили украинцев о последствиях, если не будут экономить свет.

Украинцев после атак рф по критической инфраструктуре просят экономить электроэнергию.

Об этом заявил народный депутат партии "Слуга народа", глава энергетического комитета ВР Андрей Герус в эфире телемарафона, передает "ТСН".

Несмотря на то, что в Украине ожидают заморозки, он призывает пока не использовать электроотопление в квартирах и домах.

Герус заявил, если украинцы не уменьшат потребление электроэнергии, веерные отключения будут и дальше.

"Если говорить о том, следует ли готовиться к веерным отключениям, я считаю, что да. Надо быть готовыми к тому, что по 3-4 часа в сутки может не быть электроэнергии. Однако, опять же, если население добровольно экономит электроэнергию в течение утра и вечера, а также по максимуму пытается перенести потребление на ночь, можно будет минимизировать необходимость отключений электроэнергии", — говорит депутат.

Ранее в Офисе президента Украины в очередной раз отреагировали на призывы к переговорам с Россией.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина не намерена вести переговоры со страной, наносящей удары по энергетическим объектам.

"И еще раз о переговорах - для "особенно упорных". Россия ежедневно умышленно бьет по энергетическим объектам, чтобы зимой 21-го века заморозить мирных граждан другой страны. Хотите отдать им часть страны как "подарок" за холодный геноцид? И надолго ли это остановит ru-людоедство?", - написал Подоляк.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.