С 10 октября россия нанесла около 300 ударов по энергосистеме Украины.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона 20 октября, передает "Украинская правда".

"С прошлого понедельника и по сегодня мы имеем уже суммарно под 300 ударов по энергосистеме: ракетами, артиллерией и дронами. Безусловно, идет подготовка - что делать в случае драматических повреждений в энергосистеме, которые потребуют гораздо больше времени для восстановления, чем мы делаем сейчас", - сообщил Галущенко.

Министр снова заявил о важности экономить электроэнергию.

Ранее в Верховной Раде предупредили украинцев о последствиях, если не будут экономить свет.

Украинцев после атак рф по критической инфраструктуре просят экономить электроэнергию.

Об этом заявил народный депутат партии "Слуга народа", глава энергетического комитета ВР Андрей Герус в эфире телемарафона.

Несмотря на то, что в Украине ожидают заморозки, он призывает пока не использовать электроотопление в квартирах и домах.

Герус заявил, если украинцы не уменьшат потребление электроэнергии, веерные отключения будут и дальше.

"Если говорить о том, следует ли готовиться к веерным отключениям, я считаю, что да. Надо быть готовыми к тому, что по 3-4 часа в сутки может не быть электроэнергии.

Однако, опять же, если население добровольно экономит электроэнергию в течение утра и вечера, а также по максимуму пытается перенести потребление на ночь, можно будет минимизировать необходимость отключений электроэнергии", — говорит депутат.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.