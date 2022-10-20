Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона 20 октября, передает "Украинская правда".
"С прошлого понедельника и по сегодня мы имеем уже суммарно под 300 ударов по энергосистеме: ракетами, артиллерией и дронами. Безусловно, идет подготовка - что делать в случае драматических повреждений в энергосистеме, которые потребуют гораздо больше времени для восстановления, чем мы делаем сейчас", - сообщил Галущенко.
Министр снова заявил о важности экономить электроэнергию.
Ранее в Верховной Раде предупредили украинцев о последствиях, если не будут экономить свет.
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Украинцев после атак рф по критической инфраструктуре просят экономить электроэнергию.
Об этом заявил народный депутат партии "Слуга народа", глава энергетического комитета ВР Андрей Герус в эфире телемарафона.
Несмотря на то, что в Украине ожидают заморозки, он призывает пока не использовать электроотопление в квартирах и домах.
Герус заявил, если украинцы не уменьшат потребление электроэнергии, веерные отключения будут и дальше.
"Если говорить о том, следует ли готовиться к веерным отключениям, я считаю, что да. Надо быть готовыми к тому, что по 3-4 часа в сутки может не быть электроэнергии.
Однако, опять же, если население добровольно экономит электроэнергию в течение утра и вечера, а также по максимуму пытается перенести потребление на ночь, можно будет минимизировать необходимость отключений электроэнергии", — говорит депутат.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
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