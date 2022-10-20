Шольц прямо назвал военным преступлением атаки рф на объекты критической инфраструктуры Украины с помощью иранских дронов, передает "Deutsche Welle".

Кроме того он сообщил о планах провести к весне обучение до пяти тысяч украинских военных.

"Такая тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну. Она лишь укрепляет решительность и упорство Украины и ее партнеров", - подчеркнул он.

По словам Шольца, "российский бомбовый и ракетный террор является, наконец, поступком, совершенным из отчаяния, равно как и мобилизация на войну российских мужчин".

Ранее сообщалось, что с 10 октября россия нанесла около 300 ударов по энергосистеме Украины.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона 20 октября.

"С прошлого понедельника и по сегодня мы имеем уже суммарно под 300 ударов по энергосистеме: ракетами, артиллерией и дронами. Безусловно, идет подготовка - что делать в случае драматических повреждений в энергосистеме, которые потребуют гораздо больше времени для восстановления, чем мы делаем сейчас", - сообщил Галущенко.

Министр снова заявил о важности экономить электроэнергию.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.