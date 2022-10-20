Как сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, целью, вероятно, будет не Киев.
"Угроза восстановления ВС России наступления на северном направлении растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран партнеров", - заявил Громов.
Также он добавил, что на территории Беларуси продолжаются меры по развертыванию авиационных подразделений, подразделений других войск, сил ВС рф на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил атаки рф на объекты критической инфраструктуры Украины.
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Шольц прямо назвал военным преступлением атаки рф на объекты критической инфраструктуры Украины с помощью иранских дронов.
Кроме того он сообщил о планах провести к весне обучение до пяти тысяч украинских военных.
"Такая тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну. Она лишь укрепляет решительность и упорство Украины и ее партнеров", - подчеркнул он.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.