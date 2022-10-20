Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покинет должность, в ней она пробыла меньше двух месяцев.

Об этом Трасс сообщила сегодня, 20 октября, на своей пресс-конференции.

Известно, что обязанности премьера Трасс будет исполнять до того, как будет выбран преемник.

Выборы нового лидера консервативной партии и нового премьер-министра Великобритании пройдут на следующей неделе, заявила Лиз Трасс.

Западные СМИ информируют о главных причинах отставки премьер-министра Великобритании. Сообщается, что Трасс за неполных два месяца углубила политический и экономический кризис, в который Британия погрузилась после решения покинуть ЕС.

За это время Трасс осталась без двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората. Рейтинг Трасс едва дотягивал до 15%.

Напомним, Шольц не хочет давать Украине танки, но у Лиз Трасс было другое мнение: "Мы не должны слушать надуманные угрозы".

Как сообщала Politeka, гибель догнала экс-нардепа, предавшего Украину: гостиницу с пропагандистами взорвали в центре Херсона.

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