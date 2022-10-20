В список вошли 2407 физлиц и 1374 юрлица. Среди них известные бизнесмены, связанные с Кремлем, такие как Роман Абрамович, Аркадий и Борис Ротенберги с семьями, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Геннадий Тимченко и другие.
В списке есть Алина Кабаева, которую называют любовницей путина. Указ был подписан Владимиром Зеленским и опубликован 19 октября.
Ограничения введены сразу на 10 лет.
Кроме бизнесменов, в санкционный список Украины внесены российские актеры, представители медиа и деятели шоу-бизнеса.
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Со списком можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с иранским лидером Ибрагимом Раиси.
В телефонном разговоре Дуда указал на четкую позицию относительно информации о продаже Ираном беспилотников россии.
Также он добавил, что Польша намерена этому противодействовать, сообщает Канцелярия президента Польши.
"Польша настроена очень активно противодействовать всем закупкам оружия Россией", – говорится в сообщении.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
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