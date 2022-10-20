В ОП официально обнародовали список российских компаний и олигархов, против которых Украина ввела санкции.

В список вошли 2407 физлиц и 1374 юрлица. Среди них известные бизнесмены, связанные с Кремлем, такие как Роман Абрамович, Аркадий и Борис Ротенберги с семьями, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Геннадий Тимченко и другие.

В списке есть Алина Кабаева, которую называют любовницей путина. Указ был подписан Владимиром Зеленским и опубликован 19 октября.

Ограничения введены сразу на 10 лет.

Кроме бизнесменов, в санкционный список Украины внесены российские актеры, представители медиа и деятели шоу-бизнеса.

Со списком можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с иранским лидером Ибрагимом Раиси.

В телефонном разговоре Дуда указал на четкую позицию относительно информации о продаже Ираном беспилотников россии.

Также он добавил, что Польша намерена этому противодействовать, сообщает Канцелярия президента Польши.

"Польша настроена очень активно противодействовать всем закупкам оружия Россией", – говорится в сообщении.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.