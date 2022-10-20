Пятерым гражданам россии и двум трейдерам венесуэльской государственной компании объявили подозрение в уклонении от санкций – они организовали схему незаконной транспортировки венесуэльской нефти в россию и Китай.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Министерство юстиции США.
По делу фигурируют Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артем Усс, которого российские СМИ называют сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и основателем компании "Сибуголь".
Орехова и Кузургашеву также обвиняют в том, что они закупали военные технологии у американских производителей и отправляли их российским конечным пользователям, в том числе попавшим под санкции компаниям.
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По данным США, Орехов и Усс использовали свою немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH в качестве прикрытия для приобретения военных технологий и технологий двойного назначения, таких как полупроводники, радары и спутники.
Ореков был арестован в Германии, а Артем Усс – в Италии. Американский Минюст заявил, что будет добиваться экстрадиции обоих в Соединенные Штаты. В случае признания обвиняемых виновными им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
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