Пятерым гражданам россии и двум трейдерам венесуэльской государственной компании объявили подозрение в уклонении от санкций – они организовали схему незаконной транспортировки венесуэльской нефти в россию и Китай.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Министерство юстиции США.

По делу фигурируют Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артем Усс, которого российские СМИ называют сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и основателем компании "Сибуголь".

Орехова и Кузургашеву также обвиняют в том, что они закупали военные технологии у американских производителей и отправляли их российским конечным пользователям, в том числе попавшим под санкции компаниям.

По данным США, Орехов и Усс использовали свою немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH в качестве прикрытия для приобретения военных технологий и технологий двойного назначения, таких как полупроводники, радары и спутники.

Ореков был арестован в Германии, а Артем Усс – в Италии. Американский Минюст заявил, что будет добиваться экстрадиции обоих в Соединенные Штаты. В случае признания обвиняемых виновными им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.