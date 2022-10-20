Член семьи американского президента Джона Кеннеди, 28-летний Коннор Кеннеди, рассказал, как он воевал в Украине в рядах международного легиона .

На своей странице в Instagram он опубликовал пост, где поделился своими впечатлениями, находясь в Украине, и сказал, что он был глубоко тронут увиденным.

Неизвестно, как долго внуковый племянник Джона Кеннеди, Коннор находился на фронте, однако в своем сообщении написал, что был готов там умереть. Свой пост он сопровождал фотографией своего друга Ника, сидящего спиной к камере в своем армейском снаряжении.

"Эта война, как и все остальные, ужасная. Люди, которых я встретил, были самыми храбрыми из всех, кого я когда-либо знал. Мои товарищи-легионеры — выходцы из разных стран, происхождение, идеологии — настоящие борцы за свободу", — подчеркнул Кеннеди.

По его словам, война в Украине определит дальнейшую судьбу демократии в этом столетии.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.