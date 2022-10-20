В четверг, 20 октября, в вагоне столичного метро мужчина агрессивно и с использованием ненормативной лексики критиковал мобилизацию в Украине.
Об этом рассказала журналистка Ольга Мусафирова в Facebook, опубликовав фото мужчины.
"Только что. Это быдло на весь вагон метро, громко, ровно, с матерными словами, явно с расчетом на реакцию говорит: "… Да пошли они со своей войной и мобилизацией! Пусть сам Зеленский борется или Кличко, а не мирные люди! Хочешь убить человека — отправь его на войну! Снимай, снимай!", - цитирует она слова мужчины.
По ее словам, в вагоне никто не отреагировал на такое поведение мужчины.
«Больше всего расстроило даже не быдло, а молчаливая реакция. В вагоне мужчины были», — добавляет журналистка.
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Также сообщалось, что в Минобороны Украины рассказали о настроениях среди белорусских военных.
Кроме того, Politeka.net писала, что среди мобилизованных россиян колоссальные потери.