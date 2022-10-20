Российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Европейским советом.

"У нас есть информация, что российские террористы заменяли дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных. пунктов, включая Херсон", - заявил Зеленский.

По его словам, после подрыва плотины могут пострадать сотни тысяч человек, могут быть разрушены поставки воды значительной части юга Украины. Кроме того, этот теракт может оставить ЗАЭС без воды для охлаждения. Даже работа канала, поставляющего воду в Крым, будет полностью остановлена.

"Последствия этого теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой. По нашей информации, Россия подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выбросили из Каховской ГЭС, там только россияне, они все полностью контролируют", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что действовать необходимо немедленно, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Также Зеленский призвал создать международную наблюдательную миссию, вернуть на Каховскую ГЭС украинский персонал, а также разминирование агрегатов и плотины.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.