В этом уверен советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Будет примерно 500 убитых в день. Ну, 18 дней это все продлится, если что. Все», - заявил советник ОП ф традиционной беседе с Марком Фейгиным.
Арестович также заверил, что ни Путина, ни его военных никто не боится.
«В крайнем случае, там любезная до невозможности терроборона уже потирает ручонки и ждет с нетерпением, не говоря уже о кадровых частях», - заявил Арестович.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Семья победителя "Х-фактора" Кривошапко оказалась в оккупации, не все сумели выжить: "Я никогда не забуду..."
"Просто противно это слушать": Ефросинина неожиданно нарвалась на критику из-за видео с Монатиком
Известный актер предал Украину и стал врагом для своих родителей: "С трудом понимаю, почему меня..."
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
Кроме того, представитель ОП отметил, что на том направлении россиян еще не били.
«Пусть набегут, там мы их еще не били. Полтавские, сумские фермеры пополнили свое хозяйство российскими танками и прочей техникой, а вот волынские, житомирские еще нет – тоже хотят», - отметил представитель ОП.
Напомним, россия перебрасывает технику на границу Беларуси и Украины.
Это выяснили журналисты, которые сопоставили спутниковые снимки военного аэродрома "Зябровка" в нескольких десятках километров от Черниговской области Украины, сделанные 24 августа и 16 октября. На более позднем снимке видны ракетные комплексы С-400 и С-300, а также склад с горючим.
В Міноборони розповіли про настрої серед військових Білорусі.
Крім того, Politeka.net писала, що через дрони-камікадзе у України виникла ще одна серйозна проблема.