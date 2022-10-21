В случае атаки российских войск со стороны Беларуси в направлении Волыни боевые действия продлятся меньше месяца.

В этом уверен советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Будет примерно 500 убитых в день. Ну, 18 дней это все продлится, если что. Все», - заявил советник ОП ф традиционной беседе с Марком Фейгиным.

Арестович также заверил, что ни Путина, ни его военных никто не боится.

«В крайнем случае, там любезная до невозможности терроборона уже потирает ручонки и ждет с нетерпением, не говоря уже о кадровых частях», - заявил Арестович.

Кроме того, представитель ОП отметил, что на том направлении россиян еще не били.

«Пусть набегут, там мы их еще не били. Полтавские, сумские фермеры пополнили свое хозяйство российскими танками и прочей техникой, а вот волынские, житомирские еще нет – тоже хотят», - отметил представитель ОП.

Напомним, россия перебрасывает технику на границу Беларуси и Украины.

Это выяснили журналисты, которые сопоставили спутниковые снимки военного аэродрома "Зябровка" в нескольких десятках километров от Черниговской области Украины, сделанные 24 августа и 16 октября. На более позднем снимке видны ракетные комплексы С-400 и С-300, а также склад с горючим.

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