СБУ обезвредила российскую агентуру, возглавляемую чиновником из Николаева.
Как сообщают в пресс-службе , предателя задержали во время совещания у мэра.
Одной из задач предателя было организовать мощную агентурную группу спецслужб россии. Им оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.
Злоумышленник «сдавал» врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших украинских защитников, собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ.
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Другой его задачей было «информировать» агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.
Чиновник пытался привлечь к разведдеятельности еще четырех человек с прокремлевскими взглядами.
СБУ установила личность представителя спецслужб россии, координировавшего их деятельность с территории временно оккупированного Херсона.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.