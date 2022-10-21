СБУ обезвредила российскую агентуру, возглавляемую чиновником из Николаева.

Как сообщают в пресс-службе , предателя задержали во время совещания у мэра.

Одной из задач предателя было организовать мощную агентурную группу спецслужб россии. Им оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.

Злоумышленник «сдавал» врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших украинских защитников, собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ.

Другой его задачей было «информировать» агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

Чиновник пытался привлечь к разведдеятельности еще четырех человек с прокремлевскими взглядами.

СБУ установила личность представителя спецслужб россии, координировавшего их деятельность с территории временно оккупированного Херсона.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.