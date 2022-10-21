Студенты из Ирана, Алжира, Индии, Палестины сегодня, 21 октября, собрались под иранским посольством в Киеве.

Об этом сообщает FREEДОМ . Главный месседж акции: Иран не должен поддерживать российский террор против Украины.

Студенты-иностранцы поддержали украинцев, выступив против российской агрессии и использования для нее бьющих по мирному населению иранских дронов-камикадзе. Студенты подчеркивают, что живут в Украине, учатся в Украине и, как все украинцы, хотят мирно жить:

«Я живу в Киеве более шести лет и очень люблю эту страну. И я хотел бы сказать о своих людях, об иранцах, у иранцев очень много проблем и внутри государства. Здесь я делаю все, чтобы поддержать украинцев. Иранский народ с вами! Слава Украине!";

"Поставки иранского оружия неофициальны, но я, моя семья, мои друзья тотально против, не только против иранской помощи России, но и [такой помощи от] любой другой страны".

Отметим, российские войска используют иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (Шахед-136) преимущественно для ударов по домам, инфраструктурным объектам.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.