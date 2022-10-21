В Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией военнообязанных.
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов проинформировал, что "мобилизация идет по плану", и сейчас идет ее третья волна.
Комментируя вероятную потребность увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.
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"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заверил Данилов.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
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