В Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией военнообязанных.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов проинформировал, что "мобилизация идет по плану", и сейчас идет ее третья волна.

Комментируя вероятную потребность увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

артиллерия ВСУ

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"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заверил Данилов.

Алексей Данилов

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.