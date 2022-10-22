Постпред Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза по ситуации в Украине заявил, что мир должен действовать превентивно, чтобы не допустить подрыв рф Каховской ГЭС.

Перед началом выступления Кислицы посол Российской Федерации в ООН Василий Небензя сбежал с заседания.

"Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать очередную порцию злобных тирад от представителя Украины в стенах СБ и тем доставлять ему странное и порочное удовольствие, я не буду", - заявил он.

После этого посол РФ Небензя покинул зал Совета безопасности.

Ранее сообщалось, что между российскими и белорусскими военными возникают конфликты на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

На Волынском и Полесском направлениях идет развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики Беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики Беларусь.

По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.