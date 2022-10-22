Перед началом выступления Кислицы посол Российской Федерации в ООН Василий Небензя сбежал с заседания.
"Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать очередную порцию злобных тирад от представителя Украины в стенах СБ и тем доставлять ему странное и порочное удовольствие, я не буду", - заявил он.
После этого посол РФ Небензя покинул зал Совета безопасности.
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"18 дней это все продлится": озвучен сценарий событий, если враг атакует из Беларуси
Ранее сообщалось, что между российскими и белорусскими военными возникают конфликты на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.
На Волынском и Полесском направлениях идет развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики Беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики Беларусь.
По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.