Как информирует оперативное командование "Юг" в Facebook, БПЛА ликвидировали в Николаевской и Кировоградской областях.
"Враг продолжает терроризировать регионы Украины атаками дронов-камикадзе. Ночью, во время массированного удара по южным регионам, силами ПВО уничтожены 10 ударных беспилотников над Николаевщиной и еще один над Кировоградщиной", – говорится в сообщении.
К слову, утром в субботу, 22 октября, по всей территории Украины, кроме Крыма, была объявлена воздушная тревога, во многих городах зафиксированы прилеты.
Враг снова ударил по объектам критической инфраструктуры, в ряде областей люди остались без света и воды.
В Хмельницком городском совете сообщили, что после ракетных ударов в областном центре пропал свет. Также местные власти предупредили, что через час в городе прекратится водоснабжение, поэтому следует сделать запасы воды.
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"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии", – сообщил городской голова Луцка.
Ракетный удар утром 22 октября также зафиксирован в Ровенской области. Там произошел сильный взрыв и поднимается столб черного дыма.
По словам главы Киевской ОВА, в регионе работает ПВО, "прилетов" не было.
В Укрэнерго предупредили, что 22 октября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях начинаются отключения электроэнергии.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.