ВСУ уничтожили в небе вражеские дроны, которыми он атакует наши города и села, известно, что более десятка беспилотников ВСУ сбили ночью 22 октября.

Как информирует оперативное командование "Юг" в Facebook, БПЛА ликвидировали в Николаевской и Кировоградской областях.

"Враг продолжает терроризировать регионы Украины атаками дронов-камикадзе. Ночью, во время массированного удара по южным регионам, силами ПВО уничтожены 10 ударных беспилотников над Николаевщиной и еще один над Кировоградщиной", – говорится в сообщении.

К слову, утром в субботу, 22 октября, по всей территории Украины, кроме Крыма, была объявлена ​​воздушная тревога, во многих городах зафиксированы прилеты.

Враг снова ударил по объектам критической инфраструктуры, в ряде областей люди остались без света и воды.

В Хмельницком городском совете сообщили, что после ракетных ударов в областном центре пропал свет. Также местные власти предупредили, что через час в городе прекратится водоснабжение, поэтому следует сделать запасы воды.

"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии", – сообщил городской голова Луцка.



Ракетный удар утром 22 октября также зафиксирован в Ровенской области. Там произошел сильный взрыв и поднимается столб черного дыма.

По словам главы Киевской ОВА, в регионе работает ПВО, "прилетов" не было.

В Укрэнерго предупредили, что 22 октября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях начинаются отключения электроэнергии.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.