Так, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что замороженные активы должны использоваться для восстановления и поддержки Украины.
"У нас было виртуальное выступление президента Зеленского. И мы рассмотрели поддержку Украины. Существует много поддержки – военной, финансовой, гуманитарной и политической. Мы должны оказывать давление на режим-нарушитель.
И мы также должны рассмотреть замораживание арестованных активов и должны быть использованы для восстановления и поддержки Украины. Будет конференция по этому вопросу. Еврокомиссия и Всемирная продовольственная программа принимают участие в ней, мировое сообщество принимает участие в координации", - сказал Мишель на пресс-конференции после заседания Европейского совета в пятницу.
Ранее сообщалось, что постпред Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза по ситуации в Украине заявил, что мир должен действовать превентивно, чтобы не допустить подрыв рф Каховской ГЭС.
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Перед началом выступления Кислицы посол Российской Федерации в ООН Василий Небензя сбежал с заседания.
"Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать очередную порцию злобных тирад от представителя Украины в стенах СБ и тем доставлять ему странное и порочное удовольствие, я не буду", - заявил он.
После этого посол РФ Небензя покинул зал Совета безопасности.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.