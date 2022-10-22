Как сообщает в Telegram международное разведывательное сообщество InformNapalm, часть отказников содержат под стражей во временно оккупированной Кременной.
Сообщается, что оккупантов-отказников бросили под стражу на одном из заводов в Кременной.
В одном только 488-м полку (в/ч 12721) около 70% мобилизованных, по прибытии на передовые позиции отказались воевать.
Для того, чтобы заставить их вернутся на передовую, командование осуществляет запугивание и психологическое давление. Также сообщается, что одно из подразделений 488 полка под ударами украинской артиллерии отошло на несколько километров.
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Ранее сообщалось, что между российскими и белорусскими военными возникают конфликты на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.
На Волынском и Полесском направлениях идет развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики Беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики Беларусь.
По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.