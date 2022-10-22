Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Германию срочно поставить Украине новые боеприпасы к системам ПВО IRIS-T SLM. Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine.
Премьер заявил, что если Украина останется без электричества из-за ударов по её инфраструктуре, Европу захлестнёт "миграционное цунами".
Напомним, вчера стало известно о том, что Украина получила первую радиолокационную станцию для системы ПВО IRIS-T.
К слову, утром в субботу, 22 октября, по всей территории Украины, кроме Крыма, была объявлена воздушная тревога, во многих городах зафиксированы прилеты.
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"Двигаемся, вытесняя врага": где сейчас идут самые тяжелые бои, ситуация напряженная
Враг снова ударил по объектам критической инфраструктуры, в ряде областей люди остались без света и воды.
В Хмельницком городском совете сообщили, что после ракетных ударов в областном центре пропал свет. Также местные власти предупредили, что через час в городе прекратится водоснабжение, поэтому следует сделать запасы воды.
"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии", – сообщил городской голова Луцка.
Ракетный удар утром 22 октября также зафиксирован в Ровенской области. Там произошел сильный взрыв и поднимается столб черного дыма.
По словам главы Киевской ОВА, в регионе работает ПВО, "прилетов" не было.
В Укрэнерго предупредили, что 22 октября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях начинаются отключения электроэнергии.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.