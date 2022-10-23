Как сообщила в эфире телеканала "Мы-Украина" представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, в конкретных населенных пунктах, где проживают крымские татары, в первые дни было роздано более 2000 повесток.
"Это села Строгоновка, отдельные микрорайоны в городе Бахчисарай, села в Добровской долине, город Саки, Сары-Су, Майское, пгт Зуя и т.д", - рассказала Ташева.
Всего за 8 лет оккупации на полуострове уже прошли 15 противозаконных призывных кампаний.
Более 32 тысяч человек из Крыма призвали в ряды российской армии.
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Ранее сообщалось, что в Луганской области "мобиков" из рф, отказавшихся воевать, оккупанты бросили под стражу.
Как сообщает в Telegram международное разведывательное сообщество InformNapalm, часть отказников содержат под стражей во временно оккупированной Кременной.
Сообщается, что оккупантов-отказников бросили под стражу на одном из заводов в Кременной.
В одном только 488-м полку (в/ч 12721) около 70% мобилизованных, по прибытии на передовые позиции отказались воевать.
Для того, чтобы заставить их вернутся на передовую, командование осуществляет запугивание и психологическое давление. Также сообщается, что одно из подразделений 488 полка под ударами украинской артиллерии отошло на несколько километров.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.