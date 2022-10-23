Как говорится в материале The Times, россия, не имея значительных побед на поле боя, изменила тактику. Целью врага является уничтожение энергетических объектов.

Сообщается, что более 40% энергетических объектов страны были выведены из строя за 10 дней атак дронами-камикадзе, ракетных ударов по электростанциям и другим объектам инфраструктуры.

Вероятно, путин рассчитывает, что из-за отключения электроэнергии и отопления в зимний период, "украинцы будут требовать от своих властей заключить мирное соглашение с Россией на любых условиях".

Однако, издание подчеркивает, что подобные удары и несут за собой много разрушений и смертей, но они никак не влияют на ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось, что постпред Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза по ситуации в Украине заявил, что мир должен действовать превентивно, чтобы не допустить подрыв рф Каховской ГЭС.

Перед началом выступления Кислицы посол Российской Федерации в ООН Василий Небензя сбежал с заседания.

"Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать очередную порцию злобных тирад от представителя Украины в стенах СБ и тем доставлять ему странное и порочное удовольствие, я не буду", - заявил он.

После этого посол РФ Небензя покинул зал Совета безопасности.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.