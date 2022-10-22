В Белгородской области рф днем, 22 октября, прогремел мощный взрыв - в сети публикуют фото и видео с места.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, есть повреждения гражданских объектов, в то же время в сети сообщают о попадании в энергетическую инфраструктуру.

"Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино", – написал Гладков в Telegram-канале.

Местные жители публикуют фото и видео с места взрыва. По их словам, в городе нет воды, а в некоторых районах и света.

К слову, утром в субботу, 22 октября, по всей территории Украины, кроме Крыма, была объявлена ​​воздушная тревога, во многих городах зафиксированы прилеты.

Враг снова ударил по объектам критической инфраструктуры, в ряде областей люди остались без света и воды.

В Хмельницком городском совете сообщили, что после ракетных ударов в областном центре пропал свет. Также местные власти предупредили, что через час в городе прекратится водоснабжение, поэтому следует сделать запасы воды.

"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии", – сообщил городской голова Луцка.



Ракетный удар утром 22 октября также зафиксирован в Ровенской области. Там произошел сильный взрыв и поднимается столб черного дыма.

По словам главы Киевской ОВА, в регионе работает ПВО, "прилетов" не было.

В Укрэнерго предупредили, что 22 октября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях начинаются отключения электроэнергии.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.