Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, есть повреждения гражданских объектов, в то же время в сети сообщают о попадании в энергетическую инфраструктуру.
"Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино", – написал Гладков в Telegram-канале.
Местные жители публикуют фото и видео с места взрыва. По их словам, в городе нет воды, а в некоторых районах и света.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Взрывы прогремели в ряде областей: где ситуация хуже всего, подробности ЧП и предупреждение "Укрэнерго"
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К слову, утром в субботу, 22 октября, по всей территории Украины, кроме Крыма, была объявлена воздушная тревога, во многих городах зафиксированы прилеты.
Враг снова ударил по объектам критической инфраструктуры, в ряде областей люди остались без света и воды.
В Хмельницком городском совете сообщили, что после ракетных ударов в областном центре пропал свет. Также местные власти предупредили, что через час в городе прекратится водоснабжение, поэтому следует сделать запасы воды.
"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии", – сообщил городской голова Луцка.
Ракетный удар утром 22 октября также зафиксирован в Ровенской области. Там произошел сильный взрыв и поднимается столб черного дыма.
По словам главы Киевской ОВА, в регионе работает ПВО, "прилетов" не было.
В Укрэнерго предупредили, что 22 октября в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях начинаются отключения электроэнергии.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.