Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, россиянин расказал своей матери в телефонном разговоре, что российское телевидение обманывает население, говоря о том, что армия рф имеет хорошую амуницию и оружие.

"А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что были вещи, погорели, оружие погорело. Мы одеты во все хо**тское, что вот у х**лов то же самое... занимаем их позиции или кто-то из трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Здесь как черти, – говорит оккупант.

Солдат армии рф также добавил, что демобилизованные «пачками уходят». По его словам, оккупанты просто бросают оружие и уходят.

Ранее сообщалось, что в Луганской области "мобиков" из рф, отказавшихся воевать, оккупанты бросили под стражу.

Как сообщает в Telegram международное разведывательное сообщество InformNapalm, часть отказников содержат под стражей во временно оккупированной Кременной.

Сообщается, что оккупантов-отказников бросили под стражу на одном из заводов в Кременной.

В одном только 488-м полку (в/ч 12721) около 70% мобилизованных, по прибытии на передовые позиции отказались воевать.

Для того, чтобы заставить их вернутся на передовую, командование осуществляет запугивание и психологическое давление. Также сообщается, что одно из подразделений 488 полка под ударами украинской артиллерии отошло на несколько километров.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.